Financement de la DER/FJ: 1,5 milliard de FCFA supplémentaire pour le programme « Xëyu ndaw ni »

Dans le cadre du programme « Xëyu ndaw ni », la DER/FJ intensifie ses financements en autonomisation avec 1,5 milliard de FCFA supplémentaire d’ici fin décembre. Ces financements concernent les crédits inférieurs à 1 million de FCFA dans la totalité des 46 départements du pays, dont 12 départements dès cette semaine (Malem Hodar, Kédougou, Salémata, Saraya, Médina Yoro Foula, Ranerou, Bakel, Goudiry, Koumpentoum, Tambacounda, Mbour, Oussouye).

Dans un communiqué, la DER/FJ a informé qu’une enveloppe supplémentaire de 1.5 milliard de FCFA a été dégagée pour permettre à plus de 4 000 bénéficiaires supplémentaires de la DER/FJ de lancer ou de consolider leurs activités. Dans le cadre du Programme d’urgence pour l’insertion et l’emploi des Jeunes « XËYU NDAW ÑI », la DER/FJ a été consacrée guichet unique de financement de l’autonomisation des Femmes et des Jeunes.

En effet, pour faciliter l’accès au financement en autonomisation, une digitalisation de tout le processus allant de l’enrôlement à la mise à disposition des crédits a été opérée. A travers les différents Pôles emploi et entrepreneuriat dans les différents départements, les bénéficiaires pourront, après avoir signé leurs contrats de prêt, recevoir sous 72 heures, leurs crédits dans leurs porte-monnaies électroniques.

Cette phase d’intensification des financements dans les Pôles emploi et entrepreneuriat fait suite à une première phase effectuée dans les départements de Keur Massar, Pikine, Guédiawaye, Dakar (dans le cadre des 72 heures des Pôles emploi) et une phase pilote du nouveau dispositif digitalisé pour les financements, initié par la DER/FJ à Rufisque, Dagana, Podor et Saint-Louis.

La mise en œuvre du programme « XËYU NDAW ÑI », a permis d’enregistrer des résultats globalement satisfaisants. Entre mai 2021 et octobre 2022, la DER/FJ a accompagné 130 524 initiatives entrepreneuriales à l’échelle des 46 départements pour un volume de financement de 42,45 milliards de francs CFA à travers tous les volets (Nano-crédit, Autonomisation, soutien aux PME et TPE, appui aux secteurs et métiers et programme de confection des tenues scolaires).