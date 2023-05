Financement des Femmes: Le Fongip décaisse une ligne de 500 millions pour les femmes de Kaffrine

Comme promis, Thérèse Faye est toujours dans sa logique de réaliser l’autorisation des femmes. Elle l’avait promis et elle l’a fait. Les femmes du département de Fatick bénéficient d’un important financement de la part de l’état par biais du Fonds de garantie des investissements prioritaires.

Une ligne de garantie portefeuille de 500 millions CFA en faveur des porteurs de projets en collaboration avec l’UM-PAMECAS a été concrétiser par Madame Thérèse Faye Diouf. Une équipe du FONGIP était ce dimanche 14 mai à Kaffrine, pour le financement des groupes de femmes de cette localité. Aprés son discours, la directrice du FONGIP a tenu a remercié toutes les populations, les autorités de la région et en particulier le ministre-maire Abdoulaye Saydou Sow.

Le financement d’un montant de 250 millions de FCFA octroyé à ces femmes du département de Fatick et la directrice du FONGIP a insister sur les souhaits et la volonté de la structure de renforcer les activités productives de ces braves femmes venues des 17 collectivités territoriales du département de Fatick . Et selon la directrice, cette démarche de proximité prônée par le FONGIP fait écho à la vision du chef de l’Etat Macky SALL d’autonomiser les femmes.

En conclusion , Madame Thérèse FAYE DIOUF a invité ces femmes qu’elle sait vaillantes de faire bon usage de ses financements qui sont à rembourser.