Financements: Moussa Sow arme les femmes de Podor

Dimanche dernier, la commune de Walaldé était dans une ambiance de fête. La raison ? Le coordonnateur national du puma par ailleurs maire de ladite commune a reçu une forte Délégation de la coordination nationale des femmes du département de Podor dirigé par l’honorable député, Yata Sow. Il faut dire que les femmes ont profité de la tournée pour rencontrer le lion de l’île à Morphil qui, a encore fait une démonstration de force. En effet, l’accueil a été l’une des plus populaires pour le coordonnateur du Puma ce jour là. Pancartes, effigies, tee-shirts et casquettes ont orné le décor, avec des messages clairs et précis en faveur de l’incontournable militant de l’Apr dans le département de Podor. L’occasion a été donc saisie pour octroyer des financements aux femmes de cette localité d’un montant de 70 millions. Ce n’est pas tout car des équipements post récolte, entre autres, matériels d’allègements des travaux des femmes ont été distribués. Par ailleurs, Moussa Sow a parlé avec l’assemblée sur le covid 19 qui est en train de faire des ravages avant de lancer sa campagne de sensibilisation pour la vaccination contre la covide 19.

Auparavant, Moussa Sow, coordinateur national du Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma) était avec le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Samba Ndiobène Kâ dans le nord. Où étant, ils ont procédé au lancement de la construction d’une unité de potabilisation à Dara Halaybé, d’un forage à Belly Thiowly et d’un poste-frontière à Déméth, des localités du département de Podor. Par la même occasion, le poste de santé de Walaldé et une garderie à Mery réalisés dans le cadre du Programme d’urgence et de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA) ont été inaugurés. Cette tournée a aussi été un prétexte pour Moussa Sow d’annoncer que le PUMA va distribuer une cinquantaine d’ambulances médicalisées dans les zones frontalièrrs. Sans oublier la mise en service prochaine de trois postes frontaliers à Gaé, Sadel et Kellimanegoue et les postes de santé de Maka Gouye, Thiankoye, Sira Mamadou Bocar, entre autres.