FONCTION PUBLIQUE : LA MASSE SALARIALE EXPLOSE

L’exercice du premier trimestre 2024 a révélé une augmentation de la masse salariale, constate. Le budget qui s’élève à 353,491 milliards Fcfa, a connu une hausse de 29,388 milliards, soit 9% en valeur comparé à l’exercice précédent.

La situation a été accentuée par « les dépenses de personnel évaluées à 34,651 milliards en valeur absolue et 11% en valeur relative »; ainsi que « la hausse de la prise en charge des échéances relatives aux accords signés entre l’État et les organisations syndicales des secteurs de l’Éducation et de la Santé en 2022. »

Le personnel du secteur de l’Éducation et de la Formation professionnelle se taille la part du lion, avec un montant de 191,355 milliards, soit 56,2% du total, suivi respectivement des Forces de défense et de sécurité (84,532 milliards, soit 24,8%), détaille la source.