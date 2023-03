Foot féminin sénégalais: Fatma Samoura décline les ambitions de la FIFA

Fatma Samoura a entamé mardi, une visite de travail quatre jours au Sénégal. La Secrétaire Générale de la FIFA a d’abord été reçue en audience par son Yankhoba Diatara, ministre du Sport avant de s’entretenir avec le Président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) Augustin Senghor et les membres du Comité Exécutif au nouveau Siège de la Fédération Sénégalaise de Football. La Secrétaire générale de la FIFA en a profité pour décliner ses attentes et ambitions pour le foot féminin sénégalais.

Fatma Samoura a fait savoir que la FIFA apportera son soutien technique et financier à tous les pays qui ont le potentiel d’amener le football féminin à un niveau international. « C’est une visite de travail à nos associations africaines membres pour apporter notre soutien technique et financier à tous les pays qui ont le potentiel d’amener le football féminin à un niveau international. Le Sénégal a le potentiel et il fallait venir rencontrer les responsables du féminin et la Fédération pour essayer d’expliquer ce que la Fifa pourrait apporter en termes de contribution afin de permettre aux filles de se préparer dans les meilleures conditions pour remporter des trophées et surtout performer à des niveaux plus élevés», a estimé Fatma Samoura, dans les nouveaux locaux de la Fédération sénégalaise de football.

En compagnie de Sarai Bareman, Cheffe de la Division du Football Féminin et de Gelson Fernandes, Directeur Afrique de la Division des Associations nationales, la secrétaire générale de la Fifa estime qu’en voyant les « progrès qui ont été faits par le Maroc en peu de temps pour hisser plus haut le niveau de son foot féminin, rien n’est impossible en Afrique de l’Ouest, du Sénégal en particulier». « D’autant plus que nous avons des potentialités et les mêmes soutiens au niveau de l’administration du sport. Je n’ai aucun doute qu’en 2027, le Sénégal et l’Afrique seront bien représentés. Nous avons la possibilité d’amener six équipes sur les 32 en Coupe du monde. Il faut le faire », a-t-elle promis.

Cette visite de courtoisie de la Fifa a aussi été le moment pour la secrétaire générale de l’instance du football mondial de revenir sur les disparités qui existent entre le football féminin et celui masculin.

Le football pour promouvoir la parité

«Nous sommes dans un monde égalitaire, le football représente un bon levier pour pouvoir promouvoir la parité. Le foot féminin est de plus en plus convoité par les instances nationales, et avec toutes les potentialités dont regorge le Sénégal en termes de qualité des femmes, il faut que nous puissions avoir un Comité Exécutif de la FSF plus diversifié avec un nombre de représentativité plus conséquent des femmes», a dit Fatma Samoura.

«Focus sur le football féminin, motif principal de cette visite», selon le Président de la Fédération Sénégalaise de football, Augustin Senghor, a tenu à magnifier cet événement.

«La Fifa veut accompagner le football féminin sénégalais afin qu’il puisse franchir d’autres étapes. Ensemble, des échanges ont été faits dans ce sens. Il s’agit d’abord des progrès faits par le foot féminin sénégalais pour finir sur les perspectives, mais également de voir comment la Fifa pourrait accompagner», a fait savoir le vice-président de la Caf.