Football des malentendants : les Lions demandent l’appui de Bassirou Diomaye Faye pour la CAN en Éthiopie

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

À l’approche de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) des sourds et malentendants, prévue en Éthiopie du 30 novembre au 13 décembre 2026, les dirigeants de l’équipe nationale de football des sourds du Sénégal ont tenu une conférence de presse ce mercredi 7 octobre au stade Alassane Djigo de Pikine.

Face à la presse, ils ont lancé un appel solennel au président de la République, Bassirou Diomaye Faye, afin qu’il intervienne pour compléter le budget nécessaire à la participation de la sélection à cette compétition.

L’entraîneur des Lions, Abdou Salam Mbaye, a évoqué les difficultés rencontrées par la sélection.

« On devait aller au Japon au mois de novembre, mais finalement nous ne sommes pas partis. On disait un problème de budget. Nous avons laissé passer et continuer le travail. On se prépare pour la CAN en Éthiopie qui est prévue du 30 novembre au 13 décembre. Tout ce que nous souhaitons, c’est l’appui du chef de l’État », a-t-il déclaré au micro de la RTS.

Les dirigeants de la sélection déplorent notamment le manque de moyens financiers, l’absence de maillots, les difficultés à disposer de stades pour les entraînements ainsi que les problèmes de transport.

Des difficultés pour les joueurs venant des régions

Le staff souligne également les difficultés liées au déplacement des joueurs et membres de l’encadrement venant des différentes régions du Sénégal.

Selon les dirigeants, c’est le président de l’Association Sport des Malentendants au Sénégal qui doit assurer leur transport, une charge devenue difficile à supporter au regard des dépenses nécessaires à la préparation de l’équipe.

« Nous demandons au ministère des Sports de nous organiser en fédération »

Les responsables de la sélection demandent également une meilleure organisation institutionnelle de l’équipe nationale des sourds.

« À chaque fois que nous devons compétir, il faut que nous fassions une sortie pour demander de l’aide. Nous demandons au ministère des Sports de nous organiser en fédération pour qu’on puisse nous organiser pour éviter les contraintes », ont-ils plaidé.

Les dirigeants estiment ainsi qu’une meilleure structuration permettrait à la sélection de disposer d’un cadre plus adapté pour préparer ses compétitions.

Le Sénégal avait remporté la première édition de la Coupe d’Afrique des nations de football des malentendants, également appelée Championnat d’Afrique des sourds, organisée en septembre 2021.

Pour la prochaine édition, la sélection souhaite défendre son titre en Éthiopie. Les responsables lancent ainsi un appel aux nouvelles autorités pour un accompagnement qu’ils jugent indispensable afin d’éviter un forfait.

Dans le cadre de la préparation de cette compétition, le staff a par ailleurs officialisé le lancement des tests de présélection des joueurs. L’objectif est de constituer une équipe compétitive pour représenter le Sénégal et tenter de conserver son titre lors de la prochaine DAFCON.