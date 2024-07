Football: Gareth Southgate démissionne de son poste de sélectionneur

Partager Facebook

Gareth Southgate a annoncé ce mardi qu’il quittait son poste de sélectionneur. C’est la fin d’une ère pour l’équipe d’Angleterre, récemment battue en finale de l’Euro par l’Espagne (2-0)

Dans un long message publié sur le site officiel de la Fédération anglaise de football, Gareth Southgate, âgé de 53 ans, a expliqué les raisons de son départ. En huit ans, Southgate a dirigé l’Angleterre 102 fois, à travers plusieurs compétitions majeures, notamment la Coupe du Monde et l’Euro, où son approche pragmatique et son leadership ont été largement reconnus.

Cependant, la récente défaite en finale de l’Euro 2024 contre l’Espagne (1-2) a suscité des questions sur son avenir. Cette défaite, bien que douloureuse, a été vue par beaucoup comme la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, poussant Southgate à réfléchir sérieusement à son futur avec l’équipe.

Finalement, l’ancien latéral gauche des Three Lions a décidé de démissionner, soulignant dans sa lettre qu’il était temps pour lui de passer le relais et pour «En tant qu’Anglais, j’ai eu l’honneur de jouer pour l’Angleterre et de diriger l’équipe. Cela a représenté beaucoup pour moi et j’ai tout donné. Mais il est temps de changer et d’ouvrir un nouveau chapitre. La finale de dimanche à Berlin contre l’Espagne a été mon dernier match en tant que sélectionneur de l’Angleterre. J’ai rejoint la FA en 2011, déterminé à améliorer le football anglais. Pendant cette période, dont huit ans en tant que sélectionneur de l’équipe masculine d’Angleterre, j’ai été soutenu par des personnes brillantes que je remercie du fond du cœur», a-t-il commencé dans ses propos relayés par Footmercato.

De son côté, Mark Bullingham, le président de la FA a rendu hommage à Gareth Southgate : «Avant Gareth, notre plus longue période dans le top 5 mondial était de sept mois. Sous sa direction, nous y sommes restés six ans. Gareth a rendu possible une tâche impossible et a posé des bases solides pour le succès futur. Il est tenu en haute estime par les joueurs, l’équipe de direction, par tout le monde à la FA et dans le monde du football», a-t-il assuré.

En ajoutant que «le processus de nomination du successeur de Gareth est désormais en cours et nous souhaitons que notre nouveau manager soit confirmé le plus rapidement possible. Notre campagne de Ligue des Nations de l’UEFA débute en septembre et nous avons mis en place une solution intérimaire si nécessaire».