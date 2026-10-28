Football/Grande Finale de la CNP Djilor 2026 : L’ASC Djiognick sacrée vainqueur, le parrain Ahmed Samb gâte la jeunesse sportive

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La Zone 3 de Djilor relevant de l’ODCAV de Foundiougne a organisé, ce week-end, la grande finale de la CNP de Djilor 2026. Ce grand rendez-vous de la jeunesse sportive a connu un franc succès. Son parrain Mouhamed Mokhtar Samb dit Ahmed Samb n’a pas lésiné sur les moyens pour soutenir les deux équipes phares. Le responsable du parti Kiiraay à Passy, par aileurs, Coordonnateur du mouvement « Passy Nouvelle Vision », a mis le moment à profit pour montrer sa véritable force de frappe.

Cette finale tant attendue au niveau de cette partie de la région de Fatick a connu l’ambiance des grands jours. Le parrain Ahmed Samb, appelé fièrement « Borom Passy », a sorti du lourd pour marquer son terroir.

Tant la cérémonie a été riche en couleurs et en belles sonorités. Au terme du temps règlementaire (première mi-temps et deuxième mi-temps) de ce match âprement disputé, les deux équipes finalistes, l’ASC Djiognick de Djilot et l’ASC Entente de Nguékokh se sont quitté à égalité

(1-1). Elles sont alors appelées à une séance de tirs au but qui s’est finalement soldée par la victoire de l’ASC Djiognick de Djilor.

L’équipe vainqueur de cette finale de la CNP 2026 a reçu des récompenses comme des médailles, des jeux de maillots, ballons ainsi qu’une importante enveloppe financière. Son vis-à-vis, elle aussi, a reçu des jeux de mailots, médailles et un soutien financier. Le parrain Ahmed Samb, en plus de ses soutiens aux différentes équipes de ce tournoi, a salué l’esprit fair-play qui a prévalu tout le long de ce tournoi.

Il s’est aussi félicité du choix porté sur sa modeste personne pour parrainer ce grand événement sportif. Le candidat déclaré à la Mairie de la Commune de Passy a exhorté les jeunes à cultiver davantage la paix et à adopter des comportements patriotiques pour être utiles à leur localité mais également à notre pays. Il lance un vibrant appel à tous les membres du camp présidentiel et, notamment, les Maires à une dynamique d’ensemble pour un triomphe de la cause du Président Diomaye lors des prochaines échéances électorales.

Rappelons que cette finale a vu la participation d’importantes personnalités comme Maires, sportifs, acteurs communautaires, responsables politiques, organisations de jeunes et de femmes, pour ne citer que ceux-là.