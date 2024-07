Football: Les ligues européennes portent plainte contre la FIFA pour la surcharge de matchs

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les ligues européennes de football et les syndicats de joueurs ont annoncé mardi qu’ils allaient déposer une plainte officielle auprès de la Commission européenne concernant la manière dont la FIFA ajoute des compétitions à des calendriers déjà surchargés.

Cette démarche juridique fait suite aux avertissements adressés à la FIFA en mai par les ligues européennes et la FIFPRO Europe pour l’inciter à repenser ce qu’elles considèrent comme un processus décisionnel, intrinsèquement abusif », notamment en ce qui concerne l’élargissement de la Coupe du monde masculine et de la Coupe du monde des clubs. Elle fait également suite à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, rendu en décembre, selon lequel la FIFA et l’UEFA ont abusé de leur position dominante en tant que régulateur et organisateur de compétitions dans une affaire portée devant les tribunaux par des clubs de renom qui ont tenté de lancer une Super League dissidente en 2021. « Malheureusement, la FIFA a toujours refusé d’inclure les ligues nationales et les syndicats de joueurs dans son processus de prise de décision », ont déclaré les ligues européennes et la FIFPRO Europe dans un communiqué.

L’instance mondiale du football a répliqué en suggérant que certaines ligues en Europe « agissaient avec un intérêt commercial personnel, avec hypocrisie et sans tenir compte de tous les autres pays du monde ».

La Commission européenne, située à Bruxelles, est l’organe exécutif de l’Union européenne à 27 et peut intervenir en cas de violation présumée du droit de la concurrence. « Les décisions de la FIFA au cours des dernières années ont à plusieurs reprises favorisé ses propres compétitions et intérêts commerciaux, négligé ses responsabilités en tant qu’instance dirigeante et nui aux intérêts économiques des ligues nationales et au bien-être des joueurs », ont déclaré les ligues européennes et la FIFPRO Europe. « Le calendrier des matches internationaux a dépassé le stade de la saturation et est devenu insoutenable pour les ligues nationales et dangereux pour la santé des joueurs.

La FIFA gère le calendrier des matches et des tournois internationaux, qui détermine quand les clubs doivent libérer leurs joueurs convoqués en équipe nationale.

Les ligues de haut niveau, qui interrompent leurs programmes de week-end pour les matches des équipes nationales, affirment depuis longtemps qu’elles n’ont pas été pleinement consultées sur la dernière version du calendrier, qui court jusqu’en 2030.« Le calendrier de la FIFA est le seul instrument qui permette au football international de continuer à survivre, à coexister et à prospérer aux côtés du football de clubs national et continental », a déclaré l’instance dirigeante.

La plainte déposée à Bruxelles, à laquelle s’est jointe la Liga espagnole, affirme que « le comportement de la FIFA enfreint le droit européen de la concurrence et constitue notamment un abus de position dominante », selon le communiqué.« Cela crée un conflit d’intérêts qui, conformément à la jurisprudence récente des tribunaux de l’UE, exige que la FIFA exerce ses fonctions de régulation d’une manière transparente, objective, non discriminatoire et proportionnée.

Les premières éditions des compétitions masculines rénovées de la FIFA se dérouleront aux États-Unis.

La Coupe du monde masculine 2026 comptera 48 équipes au lieu de 32, disputant 104 matches au lieu de 64. Les joueurs dont les équipes atteindront les demi-finales participeront à huit matches au cours d’un tournoi qui s’étendra sur près de six semaines aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Les États-Unis accueilleront également une nouvelle Coupe du monde des clubs en juin-juillet prochain, avec 32 équipes – 12 d’Europe, dont le Real Madrid, Manchester City et le Bayern Munich – jouant un maximum de sept matches.

La Ligue des champions, gérée par l’UEFA, comptera également plus d’équipes et plus de matches – 36 équipes jouant au moins huit fois dans un nouveau format – au cours des prochaines saisons. Les organisateurs de championnats nationaux et de coupes devront donc proposer davantage de rencontres en milieu de semaine.

La FIFA a noté que les clubs membres des ligues européennes effectuent souvent des tournées d’intersaison « impliquant de nombreux déplacements dans le monde entier ». « En revanche, la FIFA a déclaré que son devoir était de « protéger les intérêts généraux du football mondial, y compris la protection des joueurs, partout et à tous les niveaux du jeu ».