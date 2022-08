Football national et Partenariat: « Diambars » perd un grand partenaire

C’est maintenant effectif, il n’y a plus de collaboration entre Diambars et l’Olympique de Marseille. Selon les informations; l’accord qui existait entre le centre de formation dirigé par Saër Seck et le club français prendra fin en septembre.

La collaboration entre Diambars et l’Olympique de Marseille n’aurait durée que deux petites années . Ces deux équipes se séparent et le contrat qui les lient se termine au mois de septembre prochain ne sera pas renouvelé. A en croire La Provence, les termes du contrat ne conviennent plus à l’OM qui estime que les 800K par an versés à Diambars sont trop élevés, comparé au nombre de joueurs recrutés.

Le transfert raté de Mikayil Ngor Faye à l’OM serait aussi un source de discorde. Marseille n’aurait pas apprécié que le défenseur central formé à Diambars signe ailleurs.

Récemment il y’a eu une rencontre dont plusieurs sujets ont été traité surtout le cas de Bamba Dieng ces dernières semaines mais aussi par rapport à Mikayil Ngor Faye qui a fui le club de Diambars vers la Croatie tandis qu’il devait rejoindre l’OM. Ironie du sort, Faye pourrait rejoindre le Stade de Reims qui lui propose un contrat de 5 ans, alors que son président est attendu à Marseille pour la réception de Reims justement.

Saer Seck rencontrera la direction marseillaise pour discuter de l’avenir du partenariat entre l’OM et Diambars. Pour le moment, seul Bamba Dieng a rejoint l’effectif marseillais, s’il l’a fait de très belle manière, le cas Mikayil Ngor Faye pourrait donner des raisons à l’OM de revoir leur accord.