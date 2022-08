Formation en électricité : 500 récipiendaires reçoivent leur kits installateurs

A l’initiative du Comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l’électricité ( COSSUEL ), 500 artisans électriques ont reçu leurs kits. La cérémonie de remise a eu lieu, hier, en présence des différents acteurs impliqués dans ce projet.

Ils sont près de 500 artisans électriques membres du Comité Sénégalais pour la Sécurité des Usagers de l’Électricité (COSSUEL) à avoir reçu, ce jeudi , des kits suite à une session de formation qui a duré trois jours . Cette formation s’inscrit dans une stratégie de prévention face aux accidents dans le secteur de l’électricité. Le Comité Sénégalais pour la Sécurité des Usagers de l’Electricité ( COSSUEL ) est une association qui a pour objet d’élaborer, de mettre en œuvre toutes études afin d’assurer un meilleur contrôle des installations électriques.

Cet exercice de renforcement de capacité a permis aux participants d’avoir un aperçu global sur l’importance de la formation dans les politiques économiques et sociales de l’ Etat. Selon le Directeur Général de Cossuel, Mamadou Lamine Dia, cette formation découle de la réflexion stratégique et trouve ses fondements dans les Objectifs du Plan Sénégal Emergent (PSE).

A l’en croire, le premier acte qu’a posé Cossuel après son agrément, c’est de recenser l’ensemble des électriciens du Sénégal. « Comme on devait démarrer les activités à Dakar, on a commencé à former tous les installateurs dans la capitale », dit-il. Il ajoute que cette cérémonie de remise témoigne de l’accompagnement prôné auprès des jeunes électriciens. « On a donné 500 Kits installateurs aux électriciens qui ont été formés. Cet accompagnement permettra à l’installateur, à la suite de sa formation, d’avoir un outil de travail. On a constaté que la plupart des installateurs n’avaient pas l’outillage qu’il faut pour faire les installations. Comme c’est de nouvelles norme qui ont été édictées, il faut des équipements qui sont adaptés à ces règles », indique M. Dia.

L’ Etat a mis en place le Cossuel afin de contrôler toutes les installations électriques intérieures.

Pour le Directeur Général de Senelec, Papa Mademba Bitèye, « le domaine de l’électricité que nous partageons est le moteur de l’émergence car sans énergie point de développement. Cette énergie, bien que fiable et maîtrisée au Sénégal, comporte des risques non négligeables qu’il est de notre devoir d’en prévenir les usagers.

Le cas du Sénégal à travers Senelec a mis un point d’ordre à cerner les risques liés à la production au transport et à la distribution de l’électricité ». Il explique que la recrudescence d’accidents d’origine électrique au niveau des domiciles, des mosquées, des hôpitaux a mis en exergue le défaut de conformité de certaines installations électriques intérieures. « Il s’agit pour nous ensemble de réussir le défi, de réduire drastiquement les accidents d’origine électrique. Il n’y a plus de prétexte possible et l’ Etat n’a plus de responsabilités parce que ayant mis en place le dispositif qu’il faut, ayant identifié les acteurs qui doivent intervenir», a soutenu le patron de la SENELEC.

