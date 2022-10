Forum international de Dakar: En 2024 , l’Afrique est toujours dépendante de l’aide extérieure pour sa sécurité

C’est aujourd’hui que s’ouvre le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. En cette 8eme édition plusieurs points seront abordés sous la présence du Chef de l’Etat Macky Sall ainsi d’autres personnalités du continents mais aussi d’autres pays. A l’occasion un débat sur l’indépendance du continent sera posé à savoir «L’Afrique à l’épreuve des chocs exogènes : défis de stabilité et de souveraineté.» L’impact de la guerre en Ukraine sur les économiques africaines, la sécurité mais également la vulnérabilité de la plupart de ses pays, dues surtout à leur dépendance aux forces extérieures.

La 8e édition du Forum international se tient actuellement à Dakar sur les thèmes de la paix et la sécurité. En 2022, le thème choisi concerne les urgences de l’heure : «L’Afrique à l’épreuve des chocs exogènes : défis de stabilité et de souveraineté.» Vu de la région ouest-africaine, il est clairement établi l’impuissance de certains pays à assurer leur propre sécurité dans les pays comme le Mali où le départ des forces françaises et européennes a été suppléé par l’arrivée de forces russes, au Burkina Faso avec la chute du pouvoir de Damiba après que des manifestants ont attaqué des intérêts français dans la capitale burkinabè. En République centrafricaine, itou. Au Sénégal, il y’a le cas du ministre des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall qui souhaite que la Force armée africaine en attente devienne une réalité afin de permettre à «l’Afrique de faire entendre sa voix» et devenir «une terre d’opportunités» et non «un foyer de guerre».

Le président en exercice de l’Union africaine, estime qu’il est encore incapable de réguler le fonctionnement démocratique de ses Etats membres car selon lui il y a tellement de paramètres à régler, comme le financement qui doit aussi venir de l’extérieur et le g5 Sahel n’a jamais été opérationnel à cause de ses problèmes de financements qui doivent venir de l’extérieur.

La guerre en Ukraine est venue rappeler la vulnérabilité du continent aux chocs exogènes. Avec une dépendance trop soutenue aux céréales et engrais russes et ukrainiens, plusieurs pays ont été exposés à l’insécurité alimentaire et ont vu les rendements de leur agriculture être menacés. Et l’Afrique continue de subir de plein-fouet les contre-coups de cette guerre. Et les impactes sont nombreux particulièrement l’inflation galopante, la hausse des prix des denrées de première nécessité et du carburant.

Pour les organisateurs du Forum de Dakar sur la paix, prévu à partir de ce matin, la «sécurité sur le continent interpelle surtout les Etats africains eux-mêmes dans leur capacité à assurer non seulement la protection physique des personnes et des biens, mais aussi une certaine autonomie vis-à-vis des partenaires externes». «Les chocs exogènes de ces dernières années ont mis en lumière la vulnérabilité des Etats africains et leur dépendance.

L’autonomisation stratégique du continent pourrait impliquer la mise en place d’une stratégie globale de sécurité collective et la mise en œuvre, au niveau national, de réformes structurelles importantes dans le secteur de la sécurité visant à renforcer la liberté d’action des Etats et les capacités de tous les acteurs», ajoute le document de présentation des thématiques. Elles vont tourner autour d’autres questions comme l’autonomisation stratégique du continent dans le domaine de la sécurité, les réponses aux défis capacitaires des Armées, les solutions face à l’expansion de l’extrémisme violent : entre approches collectives et réponses nationales et les réponses communautaires aux défis de stabilité… Il faut savoir que cette 8ème édition mettra tout particulièrement à l’honneur l’Afrique lusophone, avec la présence à Dakar des présidents angolais, João Lourenço, capverdien, José Maria Neves, et bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embaló relate le Quotidien.