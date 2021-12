Forum international sur la paix et la sécurité: Trois chef d’Etats présents à Dakar

Le 7e forum international de Dakar sur la paix et la sécurité a été ouvert ce Lundi et la cérémonie inaugurale, s’est tenue au Centre international de conférence Abdou Diouf, à Diamniadio, est présidée par quatre chefs d’État africains dont le président Macky Sall. Les autres présidents africains qui ont répondu présents sont ceux de la Guinée Bissau, Umaro Sissoco Embalo, du Niger, Mohamed Bazoum, de l’Afrique du Sud, Ciryl Ramaphosa.

En plus de ces chefs d’États, il y a le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki Mahamat, du président du Conseil européen, Charles Michel, de la ministre française des Armées, Florence Parly. Le chef de l’Etat sénégalais a plaidé, lundi, pour « plus de flexibilité budgétaire’’ afin de permettre aux pays africains ’’de se donner les moyens d’assurer un minimum de défense nationale, avec des armées bien entraînées et bien équipées’’.

La sécurité n’a pas de prix. Mais elle a un coût. Face à la montée du péril terroriste, il nous faut plus de flexibilité budgétaire pour permettre à nos pays de se donner les moyens d’assurer un minimum de défense nationale, avec des armées bien entraînées et bien équipées’’, a dit le président sénégalais à l’ouverture au Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Il a rappelé que dans la plupart des pays africains, les restrictions budgétaires des années d’ajustement structurel ont eu un impact négatif sur l’équipement des forces de défense et de sécurité.

Selon Macky Sall, la paix et la sécurité en Afrique sont parties intégrantes de la paix et de la sécurité du monde. Il a invité les pays et institutions partenaires à tenir compte de cet impératif vital, en demandant de s’interroger sur la doctrine des opérations de paix en Afrique.

Après le rendez-vous manqué de 2020 dû à la crise sanitaire, le thème de cette année porte sur : ‘’ Les enjeux de stabilité et d’émergence en Afrique dans un monde post Covid-19’’. Différents panels sont prévenus durant deux pour apporter des réponses efficaces à la résilience africaine face à la pandémie.

Une quarantaine de pays et autant de Think-tanks ou ONG sont attendus à ce Forum qui va alterner séances plénières, ateliers et panels portant sur les défis sanitaire et sécuritaire auxquels est confrontés l’Afrique, selon ses initiateurs. Le Forum réunit près d’un millier de responsables et décideurs africains, experts, militaires, spécialistes et journalistes, ainsi que de nombreux chefs d’entreprise et opérateurs économiques travaillant avec l’Afrique.

La rencontre est organisée conjointement par Avisa Partners et le Centre des hautes études de défense et de Sécurité de Dakar. Le Forum, organisé, pour la première fois en 2014, n’a pu se tenir l’année dernière pour des raisons de Covid-19.