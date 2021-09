“Fouta Tampi” chanter Macky

Retournement inattendu de situation, le mouvement Fouta Tampi dirigé par Fatoumata Ndiaye n’est plus tout à fait fâché contre le président Macky Sall. En tout cas Fatoumata Ndiaye, leader du mouvement “Fouta Tampi”, ravale ses vomissures (Wathiou Lekaat ko). Un rétropédalage à 180 degrés.

A la grande surprise générale, une chose dont personne ne s’attendait vient de se passer mais n’oublions pas que nous sommes au pays du “Wax Waxet “. C’est un renversement spectaculaire dans le mouvement “Fouta Tampi”. Ces jeunes et femmes qui avaient perturbé la tournée économique du chef de l’Etat dans le Nord (Matam) saluent, aujourd’hui, les améliorations apportées par Macky Sall. Depuis quelque temps on a vu des améliorations venant du président de la République Macky Sall. On a vu qu’il a fermé le phosphate jusqu’à nouvel ordre. Cela fait 4 ou 5 jours que je suis revenue et à ma grande surprise aussi, j’ai vu que de Nawel jusqu’à Thiali -la route de « Dande Mayo » qui était enclavée -[…]. On a vu aussi des changements. Le président a fait des actes que nous saluons. On a vu des routes. On est satisfait. On est en train de construire l’hôpital de Ourossogui“, a déclaré sur Rfm, Fatoumata Ndiaye.

Contrairement aux attaques violentes, la présidente du mouvement “Fouta Tampi” a visiblement atténué le ton. “Même si on n’est pas satisfait à 100%, on l’est à 70%. Nous ne sommes pas les ennemis du président. Seulement, nous voulons que le président sache que le Fouta a besoin de beaucoup de choses. On a constaté que le président est en train de faire tout ce que l’on a demandé. Donc là, on le salue“, a-t-elle ajouté.

Selon nos sources, elle se dit prête à soutenir le Président et à entamer une tournée pour promouvoir les réalisations de Macky Sall.