Fraude au LSLL: Deux élèves exclus falsifient leur bulletin pour s’inscrire en classe supérieure

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Ce mardi 10 novembre 2026, le proviseur du lycée Limamoulaye de Guédiawaye a saisi le chef du poste de police de Wakhinane pour une intervention concernant deux élèves qui auraient falsifié leurs bulletins de notes afin de passer en classe supérieure. Il a expliqué que ces élèves avaient été exclus de l’établissement pour double redoublement, le triplement exceptionnel n’étant pas autorisé.

Conduits au poste par la brigade de recherches les deux élèves fautifs répondent aux noms de C. Fall, âgé de 21 ans et C. Ba, âgé de 20 ans, tous deux élèves en classe de seconde domiciliés au marché Bou Bess.

Les aveux des deux élèves

Interrogés sur les faits, ils ont reconnu les griefs retenus contre eux. Ils ont expliqué que les faux bulletins leur avaient été confectionnés par un certain M. Ba, qui habite le quartier Lassoum Faye, moyennant la somme de 3 000 F CFA pièce. Ils comptaient se servir de ces faux bulletins pour se réinscrire en classe de première L2, alors qu’ils avaient été exclus du lycée pour cause de double redoublement en classe de seconde.

L’interpellation du faussaire présumé

M. Ba a été recherché et interpellé. Âgé de 21 ans, il est sans emploi et domicilié au marché Bou Bess. Interrogé à son tour, il a reconnu les faits. Il a déclaré qu’un certain L. (sans autre précision) l’avait aidé à confectionner les faux bulletins, tout en indiquant que ce dernier est mort à la suite d’un voyage clandestin en mer. Il a enfin affirmé ignorer que la production de faux bulletins de notes constituait une infraction pénale. Les deux élèves et le présumé faussaire ont été placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, escroquerie portant sur des documents administratifs, faux et usage de faux en écriture privée selon des sources de Seneweb. Le procureur de Pikine-Guédiawaye a été informé des faits.