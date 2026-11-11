Guédiawaye : la police débarque et surprend le chauffeur avec la mineure qu’il payait 1 000 ou 2 000 FCFA

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Surpris en pleine relation sexuelle dans son véhicule : c’est dans ces circonstances que les éléments de la Brigade de recherches de Guédiawaye ont interpellé, dans la nuit du 8 au 9 novembre, le chauffeur G. C. Ndiaye, âgé de 29 ans, en compagnie d’une jeune fille. Les vérifications effectuées par les enquêteurs ont ensuite révélé que cette dernière était âgée de seulement 14 ans et répondait aux initiales A.D.

Selon Libération, les déclarations de la victime, recueillies en présence de sa demi-sœur qui l’assistait, ont considérablement aggravé la situation du suspect. La jeune fille a affirmé que « le mis en cause a abusé sexuellement d’elle à plusieurs reprises ». Elle a également expliqué qu’il « est habitué à l’inviter à des rapports intimes dans son véhicule et après chaque rapport, il lui offrait une somme d’argent qui varie entre 1 000 FCFA et 2 000 FCFA avant de la menacer de se taire ».

Les examens médicaux pratiqués sur la mineure sont également venus étayer les accusations. Libération souligne en effet que les résultats de la réquisition adressée à l’hôpital « ont révélé des déchirures hyménales d’allure ancienne à 15h et à 21h sur hymen complaisant ».

Interrogé par les enquêteurs, le suspect a nié les accusations de viol, tout en concédant avoir fait « des câlins à la mineure sur la partie arrière du véhicule ». Saisi de l’affaire, le procureur près le tribunal de grande instance de Guédiawaye a ordonné l’ouverture d’une enquête. Le chauffeur a été placé en garde à vue.