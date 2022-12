Fusillade à Mbour: Pape Djibril Fall fustige ce qui s’est passé

La ville de Mbour s’est réveillé dans la peur et la tourmente ce samedi matin a la suite d’une histoire d’ attaque à main armée qui a causé deux morts et quatre blessés. Une histoire qui n’a pas plu à Pape Djibril Fall qui au nom de son mouvement, a présenté ses “condoléances aux familles éplorées” et souhaité “un prompt rétablissement aux blessés”.

L’histoire de la fusillade de Mbour a plongé toute la population senegalaise particulièrement Pape Djibril Fall dans la consternation et la peur. Par ailleurs, ce dernier a critiqué la politique sécuritaire du gouvernement.

Selon lui il y a lieu de s’étonner sur le décalage entre le déploiement des forces de défense et de sécurité. Il ya aussi l’interpellation de figures politiciennes et la multiplication des cas d’agressions répertoriées chaque jour. Et la plupart des cas d’agressions se font sur d’honnêtes citoyens, qui passent le plus souvent par pertes et profits, a observé le Député.

Et les autorités restent muette face à ce phénomène. D’ailleurs selon le parlementaire, les pouvoirs publics sénégalais ne manquent sûrement pas les compétences humaines ou les moyens logistiques pour assurer la sécurité des personnes et des biens mais c’est la volonté qui manque.

Face à cette situation, il lance un appel aux autorités de se ressaisir sur les priorités surtout en terme de sécurité, de la santé, de la consommation et l’éducation car ils sont là pour régler les problèmes de la population mais pas pour faire de la politique 365 jours sur 365 jours.