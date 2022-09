Gamou Tivaouane 2022: L’appel et les recommandations du khalife général des Tidianes

Après deux années de suspension du Gamou Tivaouane, dû au contexte de pandémie de Covid-19, Tivaouane renoue avec l’organisation effective du Mawlid. Cette édition qui coïncide avec le centenaire de Mame Maodo (Rta). Tivaouane, dans toutes ses composantes, faisait face à la presse, Dimanche 25 septembre 2022, pour délivrer le message du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar SY Mansour Al Khalifa en prélude à la commémoration de la naissance du Prophète Mouhamed (PSL). En présence des représentants du khalife : Serigne Habib Sy Mansour, Serigne Moustapha SY Al Amine et Serigne Abdoul Hamid SY Al Amine, le message essentiel a été délivré.

Serigne Abdoul Hamid SY, à la tête de la cellule Zawiya Tijaniyya, a abordé les programmes culturels et scientifiques qui se tiendrons à l’amphithéâtre Khalifa Ababacar SY (Rta) de Tivaouane. Un symposium international sur le thème : « Reproduction du modèle prophétique et défis contemporains : les enseignements de Seydi El Hadj Malick SY », se tiendra le Samedi 1er Octobre 2022. Ce sera l’occasion de mettre en exergue l’héritage et le patrimoine de Seydil Hadji Malick SY (Rta) et de ses descendants. Une exposition sur la vie et l’œuvre d’El Hadji Malick Sy sera présentée aux fidèles, ainsi que des panels scientifiques, animés par des spécialistes.

Comme de coutume, la veille du Gamou sera consacrée aux évocations religieuses avec la tenue du spectacle Sons et Lumières à l’amphithéâtre Khalifa Ababacar SY de Tivaouane. L’édition du spectacle lors du Mawlid 2022 revêt un triple sens car elle coïncide d’abord avec la commémoration des 100ans de cheikh El hadji Malick Sy, mais aussi elle marque le retour d’un programme très apprécié par les fidèles Tidianes ( surtout la frange jeune) après deux années de pause dues à la pandémie mais aussi elle survient au moment où le Khalife Général des Tidianes, Serigne Babacar

Sy Mansour a décidé de poser deux actes majeurs dans la valorisation des patrimoines spirituels et littéraires d’El Hadj Malick Sy RTA comme l’achèvement des travaux de la mosquée qu’il avait édifié pour les musulmans de la ville sainte et la réédition de son Diwan ( la première édition ayant eu lieu de son vivant).

Cette année; un atelier très important consacré à la finance islamique sera organisé le mercredi 05 Octobre 2022 à Tivaouane. Et il permettra de réfléchir sur les opportunités de partenariats entre la Haute Autorité du Waqf et la Cellule Zawiya Tijaniyya (CEZAT).

Par la même occasion, le khalife général des Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour a lancé un message à l’endroit de la société sénégalaise qui s’engouffre davantage dans une perversion des valeurs, qui prend des proportions inquiétantes, méritant ainsi réflexion et action. Les peuples ont également besoin d’être orienté sur les finances, l’opportunité des formations etc. Ces défis majeurs feront l’objet de débats intenses et fructueux. Tels sont les appels lancés contre les mauvais comportements, tels que les invectives, les insanités, la délation entre autres anti-valeurs.

Sur ce, le général des Tidianes a insisté sur la stabilité et l’équilibre qui ne pourra se réaliser qu’en mettant en exergue l’héritage et le patrimoine des guide spirituels. La bonne parole est à mettre en valeur conformément à l’enseignement du prophète Mouhammad (PSL), rapporte Serigne Moustapha SY Al Amine. Ainsi, la crainte de Dieu dans le respect de ses ordres et ses interdits est la seule voie de sortie des épreuves, revers, fléaux, séditions, tribulations, épidémies, maladies cardiaques, spirituelles, sociales, régionales et internationales. Au lieu de passer notre temps dans des conflits, à jouer, se moquer des gens, révéler leurs défauts, se vanter de nos généalogies à travers les réseaux sociaux et à chercher la sédition parmi les musulmans avec qui nous sommes lés par la foi et la qibla, au lieu de tout cela, pourquoi ne pas concentrer nos efforts sur l’action collective visant à construire ce qui nous est commun et à éradiquer la corruption sur terre ?

En outre, un message fort a été lancé par le Khalife à l’endroit des chauffeurs, des transporteurs, des pèlerins et des conducteurs de Jakarta. Ceux-ci sont invités à mettre en avent la discipline et à appliquer savament et scrupuleusement les normes recommandées par les autorités, afin de prévenir les accidents. Les commerçants, pour leur part, sont appelés à veiller sur le respect des principes de la Khadra. « Il est strictement proscrit de mettre de la musique publiquement dans les rues en guise d’animation ». De plus, « Que les commerçants contribuent à la réussite del’évènement en évitant, par exemple, toute flambée des prix à cette occasion », apostrophe Serigne Moustapha SY Al Amine.