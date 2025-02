Gaza : Le chef de l’ONU juge essentiel d’éviter toute forme de nettoyage ethnique

Partager Facebook

S’exprimant devant le Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, le Secrétaire général de l’ONU a affirmé mercredi qu’il fallait éviter « toute forme de nettoyage ethnique » et a plaidé une nouvelle fois pour la solution à deux Etats, Israël et Palestine vivant côte à côte dans la paix et la sécurité.

« Dans la recherche de solutions, il ne faut pas aggraver le problème. Il est essentiel de rester fidèle aux fondements du droit international. Il est essentiel d’éviter toute forme de nettoyage ethnique », a dit le chef de l’ONU, António Guterres, dans un discours à l’ouverture de la nouvelle session du comité.

Ces propos du Secrétaire général interviennent au lendemain de l’annonce du Président américain Donald Trump, qui envisage une prise de contrôle de la bande de Gaza par les Etats-Unis et l’éviction de la population palestinienne pour la reconstruire.

Le Secrétaire général de l’ONU a rappelé mercredi que « l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien concerne le droit des Palestiniens à vivre simplement en tant qu’êtres humains sur leur propre terre ». « Nous avons vu la réalisation de ces droits s’éloigner de plus en plus. Nous avons assisté à une déshumanisation et une diabolisation systématique et effrayante de tout un peuple », a-t-il dénoncé. Il a rappelé que « rien ne justifie les horribles attaques du Hamas du 7 octobre » et que « rien ne justifie ce que nous avons vu se dérouler à Gaza au cours des derniers mois ».

Dans le contexte du cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier dans la bande de Gaza, il a jugé nécessaire « d’être très clair sur les objectifs à atteindre ».

Réaffirmer la solution à deux Etats

Le chef de l’ONU a aussi estimé qu’il fallait réaffirmer la solution à deux États : « toute paix durable nécessitera des progrès tangibles, irréversibles et permanents vers la solution à deux États, la fin de l’occupation et la création d’un État palestinien indépendant, dont Gaza fera partie intégrante ».Selon lui, « un État palestinien viable et souverain vivant côte à côte dans la paix et la sécurité avec Israël est la seule solution durable pour la stabilité au Moyen-Orient ».

Au-delà de Gaza, le Secrétaire général s’est dit inquiet de la dégradation de la situation en Cisjordanie occupée et notamment de la violence des colons israéliens.