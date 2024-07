Gestion de l’eau de Sénégal : Ousmane Sonko demande des explications au directeur de l’ONAS : « où sont passés les 60 milliards ? Il me faut un rapport détaillé… »

Ousmane Sonko est toujours dans sa logique du » Dioubeul, Leral » . Ce dernier n’est pas revenu après avoir constaté lui-même, ce samedi, l’état très tardif des travaux du programme d’assainissement de la ville de Pikine à Saint-Louis.

Sur ce, le Premier ministre a exigé du ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement et du directeur de l’ONAS une étude et un rapport détaillé sur l’exécution financière de ce projet d’un montant de 60 milliards de FCFA. « Le problème de l’ONAS à Saint-Louis, c’est un problème d’investissement lourd », c’est ce qu’a déclaré ce samedi le directeur général de L’ONAS. Mais, pour le premier ministre, il faut d’abord un rapport détaillé sur l’exécution financière des investissements de l’ONAS sous le régime de Macky Sall.

Selon Ousmane Sonko, il est impensable de dire que, sur le programme des 10 villes, l’ONAS s’est trompé et qu’au lieu de 60 milliards, il a besoin de 100 milliards de FCFA par exemple. Si tel était le cas, il y aurait une faute. Mais je ne pense pas que c’est l’argument que l’on peut recevoir », a déclaré Ousmane Sonko à Saint-Louis, après explications du Dg de l’ONAS.

Avec 60 milliards de FCFA, on devrait avoir des résultats. Or, de ce que je comprends, le résultat n’est nulle part : ni à Touba, ni à Pikine, ni à Saint-Louis, ni à Kaolack, ni ailleurs… Où est passé l’argent ? », regrette-t-il. Sur ce, le premier ministre de demander au Dg de lui envoyer rapidement un rapport détaillé sur l’exécution financière du projet d’assainissement dans toutes les villes.

Pour rappel, le gouvernement du Sénégal a bénéficié en 2015 d’un accord de financement de la BOAD d’un montant de 60 milliards de FCFA pour la mise en œuvre d’un projet d’assainissement qui concerne les villes de Kaolack, Touba, Tivaouane, Louga, Saint-Louis, Matam, Tambacounda, Pikine, Rufisque et Dakar.