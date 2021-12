Gestion des Hydrocarbures: Le Forum civil pas en phase Macky

Le Forum civil n’est pas en phase avec Macky Sall qui présidait, avant-hier à Diamniadio, le Conseil présidentiel sur la répartition des recettes issues de l’exploitation des ressources pétrolières et gazières. Selon Birahim Seck, il ne faut pas vendre des rêves aux Sénégalais.

Au lendemain du Conseil présidentiel sur la répartition des recettes issues des ressources du pétrole et du gaz, le Forum civil dit constater une différence dans la clef de répartition.

Des recettes de 700 milliards de francs CFA par an sont prévues, selon Abdoulaye Daouda Diallo, Ministre des Finances et du Budget qui expliquait les revenus avec l’exploitation des ressources en pétrole et gaz. « Le pays va connaître, à partir de 2024, une croissance de 10.3% », a indiqué Abdoulaye Daouda Diallo, assurant que le gouvernement va travailler à faire croître le taux pour les années suivantes. Une manne qui, indique-t-il, sera répartie comme suit : un maximum de 90% destiné au budget annuel, un minimum de 10 % destiné au fonds intergénérationnel. Par ailleurs, la part destinée au fonds de stabilisation sera établie par le Cos-Petrogaz.

Pour Birahim Seck, le projet de texte sur l’encadrement n’a pas été partagé au préalable et avec une différence fondamentale entre la clef de répartition proposée par le gouvernement en 2018 et celle de 2021. « Lors de la concertation en 2018, le gouvernement avait dit qu’un tiers des recettes allait être affecté au Fonds intergénérationnel et 5% des 2/3 qui restait des 3/3 serait affecté au fonds de stabilisation et le reste plus les recettes fiscales au budget.

En 2021, le gouvernement revient pour nous dire 90% des recettes seront affectées au budget général et ce qui est bizarre, c’est le financement du Fonds de stabilisation par des sources incertaines parce que c’est la différence entre les recettes prévisionnelles et celles encaissées », explique le coordonnateur du Forum civil. Il note qu’on fixe un taux par un comité d’experts, ce qui ne permet pas d’asseoir fondamentalement les bases d’une bonne gouvernance. « Ce gouvernement va utiliser ces recettes pour payer la dette. Donc il ne faudrait pas vendre aux Sénégalais des rêves », souligne Birahim Seck.

MOMAR CISSE