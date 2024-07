Gestion des Inondations: Le gouvernement « en mode alerte »  

Partager Facebook

Les fortes pluies qui ont été enregistrées dimanche ont créé des dégâts dans plusieurs localités du pays en particulier à Dakar, Touba, Kaolack entre autres zone. En conseil des ministres le Président de la république a demandé au Premier ministre de déployer un dispositif adéquat en vue de faire face.

Les inondations taraudent bien les autorités qui font face à ce phénomène pour la première fois. Un véritable casse-tête vu les dommages que les eaux de pluies ont créé le week-end. En réunion du Conseil des ministres tenue hier au Palais, le Président Diomaye Faye a interpellé le gouvernement à travers le Premier ministre pour une gestion durable de l’assainissement des communes du Sénégal, en faisant remarquer que « l’urbanisation croissante du Sénégal et les difficultés d’aménagement de nos Communes ont accéléré le phénomène des inondations et augmenté les besoins en infrastructures d’assainissement. »

Il a en outre demandé au Premier ministre et au ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement d’intensifier, avec la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et l’ensemble des services de l’Etat mobilisés, « le déploiement efficace des dispositifs de prévention et de gestion des inondations dans les localités touchées. » Il a souligné, en outre, la nécessité de mobiliser, en mode alerte, les mécanismes publics de solidarité nationale pour assister les populations sinistrées en relation avec les autorités administratives.

Par ailleurs, le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a demandé au Premier ministre « d’évaluer les actions de lutte contre les inondations déroulées dans cette dernière décennie pour ensuite engager une réorientation de la stratégie nationale d’assainissement en cohérence avec le renouveau des politiques en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et d’habitat avant d’inviter le Pm « à procéder à l’actualisation et à la généralisation des Plans directeurs d’Assainissement (PDA) et de lui proposer un nouveau Programme intégré de Développement de l’Assainissement (PIDA). »

Le Chef de l’Etat est revenu sur l’ancrage social du concept d’engagement citoyen « Setal Sunu Réew ». Il a, dans le même sillage, demandé au Gouvernement de veiller à la bonne préparation de la 3ème édition qui sera consacrée à la thématique de la « Reforestation dans le cadre de la Journée nationale de l’arbre » prévue en aout.