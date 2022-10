Gestion du Pétrole et du Gaz en 2023: Comment l’Etat du Sénégal compter gérer les ressources

L’Etat du Sénégal a comptabilisé les premières retombées du pétrole et du gaz dans son budget 2023 rendu public cette semaine. Par ailleurs, les autorités sont allées plus loin, ils ont même dévoilées comment ils vont géré ces ressources.

Le gouvernement du Sénégal a dévoilé que le budget de 2023 va prendre en compte les recettes fiscales et non fiscales provenant de l’exploitation des hydrocarbures. Avec une prévision d’un montant de 51,6 milliards FCFA, ces ressources seront réparties, conformément à la loi portant sur les hydrocarbures, comme suite : 33,7 milliards FCFA pour le budget général, 5,2 milliards logés dans le Fonds intergénérationnel et 12 milliards pour le Fonds de stabilisation.

Les 33,7 milliards de francs Cfa seront versés dans le budget général permettant à l’Etat de pouvoir financer des projets notamment la construction de l’Hôpital de Tivaouane (2milliards) ; l’érection du centre hospitalier Universitaire de Saint Louis (3,1milliard) ; le programme de développement de l’artisanat (1milliard), le programme d’Urgence pour la modernisation des axes et territoires frontaliers (3 milliards), le programme de modernisation de la Justice (10 milliards) et le programme d’entretien routier (4,5 milliards).

Le Sénégal qui a récemment découvert des ressources pétrolières et gazières, nourrit grâce à elles l’espoir de richesse et d’industrialisation. D’ici à quelques mois, le terminal offshore extraira 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an, puisé à près de trois kilomètres de profondeur. Une première pour le Sénégal, qui rejoindra en 2023 la liste des pays exportateurs de gaz et de pétrole.