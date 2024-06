Gestion Transparente du Pétrole et du Gaz, Stabilité et Propreté du Pays: Bassirou Diomaye Faye réitère ses engagements

Le Président de la République a, dans son discours en marge de la célébration de la fête de Tabaski, invité les Sénégalais de tous bords à pérenniser la journée nationale du nettoiement tout en promettant de veiller à la stabilité du pays. Bassirou Diomaye Faye a, par ailleurs, promis une gestion transparente des ressources pétrolières et gazières du Sénégal.

Comme ses prédécesseurs, le nouveau chef de l’État a effectué ce lundi la prière de la Tabaski à la grande mosquée de Dakar. Après la prière, Bassirou Diomaye Faye a fait une déclaration, en marge de laquelle, il a tenu à appeler les Sénégalais à consolider la journée d’investissement humain pour un Sénégal propre. « Je voudrais inviter les Sénégalais à maintenir l’élan de l’action commune, en particulier l’initiative Set-Setal que nous n’avons pas instituée, mais que nous comptons relancer », a-t-il dit.

Dans cette perspective, le Président de la République indique que le défi principal reste la pérennisation de la journée et souhaite que la prochaine journée nationale du nettoiement ait beaucoup plus de succès que la précédente. Ainsi, conscient de l’ampleur des déchets générés par la célébration de la Tabaski, Bassirou Diomaye Faye a exhorté les Sénégalais à « veiller à un nettoyage rigoureux afin que le Sénégal, tant dans les villes que dans les campagnes, maintienne la propreté instaurée, il y a quelque temps ». Dans le même ordre d’idées, le chef de l’État s’est félicité du climat social de paix et de concorde qui règne actuellement au Sénégal.

Le nouveau locataire du Palais promet ainsi de travailler avec ardeur pour pérenniser cette atmosphère favorable en ouvrant des discussions avec tous les fragments de la société pour des réformes allant dans le sens d’avoir beaucoup plus de stabilité dans le pays. Sur un autre registre, le Président de la République a évoqué la question des ressources pétrolières dont le premier baril a été sorti quelques jours avant la Tabaski. Il promet, en effet, une redistribution équitable des recettes issues de ces ressources. « Notre engagement à une gestion transparente des ressources pétrolières et gazières au bénéfice exclusif des populations du Sénégal, est sans équivoque. Nous veillerons à ce que les retombées puissent revenir aux sénégalais. », a-t-il promis.

Dans la même dynamique, Bassirou Diomaye Faye se réjouit du fait que l’exploitation du pétrole puisse coïncider avec la fête de la Tabaski et réaffirme son engagement à un avenir prospère pour tous tout en rendant hommage à toutes celles et ceux qui ont participé à la réalisation de la sortie du premier baril de pétrole. Par ailleurs, le chef de l’État a souligné l’importance de maintenir la solidarité entre citoyens, surtout durant les périodes de fête tout en réitérant son engagement à une transformation systémique du Sénégal.