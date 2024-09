GLOBAL BUSINESS CENTER : Un souffle nouveau pour le bio-nettoyage au Sénégal

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Mamdou Diallo, Directeur de Global Business Center Sénégal, a lancé une initiative prometteuse dans le domaine du bio-nettoyage, un secteur encore peu connu au Sénégal mais crucial pour la santé publique.

Fort de son expérience et de ses méthodes innovantes, il vise à réduire la contamination et les infections tout en créant des emplois pour les jeunes.

Le bio-nettoyage, qui consiste à éliminer les agents contaminés des surfaces, est reconnu par les ministères, mais reste méconnu du grand public. M. Diallo ambitionne de populariser cette pratique en formant et en intégrant 1000 jeunes dans le processus, afin de lutter contre le chômage et l’immigration.

« Nous avons récemment formé 90 jeunes et continuons notre mission à travers divers projets, notamment à la cathédrale de Dakar, un lieu qui me tient à cœur », explique-t-il. En effet, c’est dans ce cadre qu’il a grandi et qu’il a été scout, une expérience qui l’a profondément marqué.

L’Abbé Jacques François Diouf, curé de la cathédrale Notre-Dame, salue cette initiative. Il souligne l’importance de rendre hommage à ceux qui l’ont soutenu et encadré. « Ce projet de bio-nettoyage est une bénédiction pour notre communauté. Nous prions pour son succès afin qu’il apporte des opportunités aux jeunes sénégalais », déclare-t-il.

Cette collaboration entre l’Église et le secteur privé ouvre des perspectives prometteuses pour le développement de compétences et l’employabilité des jeunes. L’objectif est clair : créer un environnement sain et accueillant tout en valorisant les talents locaux.

Avec des partenariats en Europe en cours, M. Diallo et son équipe sont déterminés à faire de Global Business Center Sénégal un acteur clé dans la lutte contre la contamination et le chômage, et à offrir un avenir meilleur aux jeunes du pays.