GO: Affaire Adji Sarr, il en a quand-même mis du temps, « Le « Monde » !

Le Monde, que tout le monde connaît comme l’un des journaux les plus importants de France, vient de pondre un article sur Adji Sarr, un an après les déboires de cette dernière avec Sonko.

Pour cette affaire qui mouille le leader du Pastef, le journal n’a pas hésité à mettre deux journalistes dessus, deux limiers : une envoyée spéciale du nom de Coumba Kane (Tiens! tiens!) et Théa Ollivier, la correspondante du quotidien à Dakar. « Wor na Yallah », aussitôt que j’ai appris la nouvelle, je me suis dit : « ça y est.”

L’affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko allait être sans doute relancée, et nous aurons certainement droit à de nouveaux rebondissements.

Mais à l’arrivée, à la lecture du papier, je suis resté « Gros Jean » comme devant » comme justement disait La Fontaine, pour exprimer une déception.

« Touss », rien de nouveau sous les cieux! Tout ça pour ça ?

A croire même que les journalistes du « Monde », n’avaient fait que télé-lire la presse sénégalaise pour cet étonnant travail qui arrive 365 jours après les faits. Il n’y a que quelques confidences récentes de Adji Sarr, pour déparer avec ce qui s’était déjà dit, et sans doute aussi, pour justifier les frais de mission des deux pisse-copies. Sinon, le déplacement n’en valait vraiment pas la peine. Pourquoi je le dis? Au moins pour deux raisons: l’affaire date de pas mal de temps pour mériter de figurer encore à la Une d’un journal, ensuite, le très réputé « Monde » nous avait habitués à plus sérieux. Aussi bien sur le thème que sur le traitement.

Alors, « ce que je crois », comme disait feu Béchir Ben Yahmed, l’ancien directeur et fondateur de « Jeune Afrique »? Tout cela sent la manip’ à mille lieues, et il ne serait pas surprenant, qu’une puissance étrangère se cache derrière, pour déstabiliser Sonko et rendre plausible une condamnation de justice.

Une condamnation assez puissante pour lier les mains de quelqu’un susceptible de nuire à de futurs intérêts au parfum colonial…

Sébé