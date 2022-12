GO : Dame....Si lo nekk ? 

A la 2Stv, on le voyait souvent. On ne l’y voit plus. A Sen tv, il était présent presque tous les vendredis dans « Ndoumbelane » avec les Serigne Saliou, et autres chroniqueurs de la boite y compris le mélancolique Saliou Joseph » Khawma Lane », qui habite Tivaouane et qui passe toujours plus d’un quart d’heure à saluer les chefs religieux chaque fois qu’il démarre une émission.

Mais depuis quelque temps, impossible d’y croiser Dame Mbodji. On ne sait plus exactement ce qu’il trafique. Alors où est donc le syndicaliste qui, à lui tout seul, constitue une arme de déstabilisation et de distraction massive (ADM) pour le Pouvoir, l’omniprésent analyste politique, le chouchou de la presse non alignée en temps normal?

D’aucuns disent qu’il met maintenant la pédale douce sur ses sorties depuis qu’il n’a pas été investi sur les listes de Yewwi Askaan Wii, mais d’autres le croient plutôt mobilisé pour d’autres chantiers, puisque de temps en temps, il refait surface. Soit sur son site internet perso, soit dans les salons de Seneweb, quand la situation le demande.

Mais dans tous les cas, Dame Mbodji nous manque. Et sans » » layam- layami’, nous pouvons dire que nous voudrions bien l’entendre en ces temps d’incertitude rythmés par la recherche d’un troisième mandat, et les turpitudes de nos cadres impliqués dans les rapports de la Cour des Comptes.

« Dame, si lo nekk ?

Sébé