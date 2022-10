GO: Dites Adja Coumba !

Si elle n’avait pas publié ses photos sur Internet, beaucoup de gens seraient encore restés incrédules. Mais, « Sant’ Yallah, car les images ne mentent pas. La chanteuse s’est bel et bien rendue à la Mecque pour être conforme avec le cinquième pilier de l’Islam, contrairement à beaucoup de ses collègues (dont des millionnaires, des milliardaires, des planétaires ), qui se contentent d’afficher leur appartenance religieuse, simplement les vendredis, les Magals ou les Gamous. « Je rends grâce à Allah (SWT) de m’avoir donné la force de traverser cette longue et douloureuse épreuve, d’être restée si longtemps éloignée de la scène musicale pour raison de santé.

Oh Allah (SWT) Merci de m’avoir permis d’accomplir mon devoir de musulmane et d’avoir eu le privilège et l’infime honneur de prier à la Kaaba et sur la tombe du Prophète Mohammed ( SAWS )

Qu’Allah SWT bénisse le Sénégal ». « Amine Ya Raabi », pour cette profession de foi qui t’honore, O Diva !

Maintenant, il ne te reste plus qu’à trouver d’urgence un « Borome keur » sage et pieux pour diriger tes prières ( le soir ), et te tenir compagnie ( toujours le soir ).. Si tu ne penses pas à en trouver assez rapidement, fais-moi signe « in box ». Je connais des tas d’intéressés qui ne se sont pas manifestés jusqu’ici, parce qu’ils sont timides ou timorés devant les artistes