GO : Doudou « Meissa » Wade aurait-il anticipé ?

Paa Doudou Wade daal, restera singulier toute sa vie. Hérault du Pds et neveu de Abdoulaye Wade, il a été de tous les combats depuis 1974. Et quand on dit que son parti est divisé en deux camps que sont les « Wadistes pur-sang » et les libéraux chroniques, lui peut très bien naviguer d’une rive à l’autre.

Devant les chaines de télé qu’il affectionne tant, il ne manque pratiquement jamais de montrer de solides connaissances politiques, bien de chez nous, et d’en profiter chaque fois, pour lustrer son look intellectuel.

Mais comme ce genre d’exercice peut également se montrer terrain pentu si on ne fait pas trop attention, il lui arrive également de glisser et de ne plus pouvoir distinguer la part de l’onirique dans ses projets.

Parce que Big Mack a donné au nouveau stade le nom de Abdoulaye Wade, par exemple, il n’y est pas allé de main morte en clamant partout une pose de nouveaux jalons et des changements de voie dans la démarche du Pouvoir, en perspective des prochaines grandes retrouvailles libérales tant souhaitées par les anciens de sa formation politique.

Ce projet sera-t-il réalisé comme le présente Doudou (fou en créole portugais)?

Seul l’avenir nous édifiera. Faut simplement noter que certains camarades de parti démentent formellement et parlent de simple vue de l’esprit, sinon de précocité dans les projets, étant donné que le PDS compte rouler seul lors des prochaines échéances électorales.

En français facile bien de chez nous, les potes qui l’ont désavoué lui murmurent : « cool, bine-bine, en attendant d’être complètement édifiés sur le sort de Karim dont l’annonce d’un retour immédiat est brandie chaque fois qu’on cherche à faire peur à l’adversaire.

Sébé