GO: Doudou » Nostradamus » envoie le Sénégal en demi-finale.

Est-ce à croire que nos ministres ne comprennent pas toujours la mission qui leur est dévolue ? Ne pensent-ils pas que siéger au Conseil des ministres suffit à leur peine, étant donné qu’il est extrêmement rare d’en rencontrer un seul capable d’être à la base d’un projet sérieux ?

En tout cas pour Doudou Ka, le ministre en charge des Transports aériens, il doit sembler plus intéressant de se défouler dans la cour de récréation, que de se pencher sur les zones de turbulences que traverse Air Sénégal, notre compagnon d’aviation qui connaît des ratés réguliers, tous les 4 ou 5 ans. Ainsi, pour plaire au Prince et aux sénégalais, n’a-t-il pas manqué de pronostiquer que notre équipe nationale de foot pourra allègrement franchir le seuil demi-finales, devant Aliou Cissé, le coach devenu circonspect et peu volubile depuis la blessure de Sadio Mané.

Interrogé en effet par la presse, ce dernier, visiblement pas très à l’aise, a préféré esquiver les questions embarrassantes, en renvoyant les journalistes à un futur proche pour des explications détaillées, ce qui en dit long sur la prudence dont il fait montre, depuis le début des déconfitures.

Quand la parole est d’argent, le silence est d’or, enseignent les sages.

Sébé