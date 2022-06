Go: La sortie d’ Adji … ne tombe pas à pic

De deux choses, l’une: soit la présumée victime de viols répétés et programmés choisit mal ses moments pour remonter à la surface, soit elle n’a pas un bon coach capable de savoir comment exploiter une occasion. L ’affaire Sonko – Adji Sarr est toujours sur les lèvres. Un nouvel interrogatoire a été réalisé par le Doyen des juges en charge de l’affaire sur la deuxième masseuse du salon de massage Sweet Beauty

Dès le départ, la démarche est maladroite, peu crédible. Si réellement Adji Sarr et la femme de Sonko avaient quelques relations poussées, croyez-vous que c’est par le biais d’Internet, que la prétendue victime allait demander à Anna, la seconde épouse de Sonko, de briser le silence et de faire éclater la vérité ?

Si toutes les deux n’ont aucun lien, croyez-vous toujours que c’est par la toile qu’Adji essayerait de contacter l’épouse de celui dont elle a traîné le nom dans la boue, de l’aider pour la manifestation de la vérité ? En réalité, tout cela semble cousu de fil blanc. Surtout en ces périodes caractérisées par un climat délétère capable de faire basculer le pays dans le chaos.

Au total, tout cela manque de logique et ne relèverait donc que de la fabulation, de la pure intox, et d’une tentative dévergondée et incrédule de diversion, tant cette histoire à dormir debout commence à lasser les sénégalais qui ont d’autres chats à fouetter.

Sébé