GO: Henri Camara penserait devenir musulman

« Si vous apprenez que je me suis converti à la religion musulmane, ne vous étonnez pas. Chez nous (dans la famille), on compte autant de musulmans que de chrétiens. Les musulmans sont même plus nombreux. Mon père est catholique, mais presque tous les autres se réclament de l’Islam: ma mère, mes oncles, des cousins.

On fête autant Noël et Pâques, que Korité et Tabaski. Tous ensemble, solidairement. Alors si, un jour ou l’autre, on vous dit que j’ai quitté le catholicisme pour l’Islam il n’y aura pas de quoi écarquiller les yeux. »

Après Adebayor, ces propos du meilleur joueur sénégalais des années 2000, seraient t’ils annonciateurs d’un prochain changement de statut religieux? Ses amis le pensent. Certains même l’assurent. Mais seule difficulté à envisager demain ?

Henri Camara est monogame et marié à une catholique, comme lui. S’il lui venait plus tard l’idée d’épouser une deuxième femme, une bonne « niarel » (comme khalé yiye gueneu tele), ce serait très complique. A moins que…..

Sebe