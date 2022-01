GO: Il commence à nous … ce Dioufy

Il a été double, voire même triple Ballon d’or, le Dioufy. Mais quant à en faire un conseiller ou un ambassadeur du Sénégal, il faudra sans doute repasser. Inculte comme un rat de bar, il n’en a ni la psychologie, ni la compétence.

Il devrait donc se montrer discret, mais non, monsieur fera le contraire, Voulant sans doute plaire à la fédération qui l’a introduit dans ses rangs, après l’avoir malmené des années durant, le voilà en train de prendre le contrepied de Sadio Mane qui se plaignait des heures de match de l’équipe du Sénégal et de l’état du terrain.

Regardez son « garouwale » : «Je n’ai pas envie de provoquer quelque personne que ce soit. Ce que j’ai dans la tête, et j’en suis sûr, c’est que les joueurs doivent être prêts à jouer, même s’ils sont réveillés à 6 heures du matin. Ils doivent être dans cette dynamique. C’est important. Pour gagner la Coupe, il faut être prêt. Je ne veux pas entendre parler d’excuses, quelles qu’elles soient. »

Etait-ce le moment de sortir pareilles remarques après celles du joueur de Liverpool que bon nombre de ses camarades partagent volontiers?

El Hadj Diouf ne serait-il pas jaloux du succès de Sadio Mané qu’il ne cesse de railler à la moindre occasion ? En tout cas, si c’est pour contrecarrer qu’on l’a amené au Cameroun dans les bagages de l’équipe nationale, il y aurait de quoi l’attirer dans un coin et lui dire quelques mots. A défaut, on sera tous responsables de ses prochains dérapages, au moment où on n’en aura le moins besoin.

Sebe