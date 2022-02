GO: La « drianké qui n’épouse que des marabouts- milliardaires !

Que diriez-vous si on vous demandait de donner une définition de « drianké » bien de chez nous ? Si vous ne vous laissez pas emporter par votre imagination débordante, vous pourriez simplement dire: une femme très entourée, se plaisant à faire étalage de sa mondanité et de son opulence.

Une femme belle, charmante (souvent entre 90 kilos et une tonne), qui possède un véritable arsenal pour maîtriser l’art féminin de la séduction et de la provocation (jongué). Voilà en gros les armes de « construction » massives dont dispose la drianké en question dans ce texte, en plus des diplômes et d’un poste de cadre. Dans l’administration comme dans la politique politicienne.

Cette dame doit pouvoir nous parler aisément de la Saint Valentin et d’amour, puisqu’ elle connaît mais ne semble pas y croire. Championne du poids lourd du divorce, elle passe son temps à se remarier, mais chaque fois avec un…. milliardaire.

De préférence, un milliardaire marabout ou religieux. Elle l’a fait 3 fois en moins de 5 ans ; vous avez bien lu) et c’est ce qui a le plus attiré notre attention.

Pourquoi court-elle chaque fois derrière ces sacrés « hommes de Dieu » et qu’ont-ils de plus que les autres? Défense de rire. Même de sourire. Nous ne le dirons pas, mais avons notre petite idée la dessus, notre idée bien argumentée. » « Yallah kham nako. »

Sebe