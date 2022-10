GO : Le faux pas de Mary Teuw ne serait pas si…accidentel.

La sortie de Mary Teuw Niane contre les camions de la Mairie de Ziguinchor, laisse encore des traces. Non seulement personne n’avait vu venir, mais encore on attendait le professeur sur d’autres fronts beaucoup plus utiles que des « querelles » de clocher, dont on se serait volontiers passé.

D’ailleurs, pour Babacar Diomaye, Faye, le coordonnateur des cadres du Pastef, le professeur a fait du

« naafekhisme » réactionnaire qui ne relèverait que de la mauvaise foi, malgré l’estime qu’il continue de lui porter.

Ce qui le lui fait dire? Plusieurs déclarations qui ne militent guère en faveur du discours d’un intellectuel de sa dimension, dans la recherche de la paix et de la sérénité dans notre pays.

Quand par exemple, Ousmane Sonko a tenu son discours unificateur à Bignona appelant de tous ses vœux les casamançais à la paix et à la fraternité, Mary Teuw s’est emparé d’un petit bout de phrase pour qualifier le propos de « inique ». Tout le monde avait cru à une méprise, même la presse.

Cette fois encore, rebelote, avec encore la carte de la méprise, avant des rectificatifs plats ( à la place d’excuses), qui renseigneraient à suffisance sur l’intention manifeste de nuire.

Le boss des cadres du Pastef rajoutent d’ailleurs qu’il a constaté que lorsqu’il s’agit de Pastef et de son leader dont il guette visiblement le moindre faux pas, Mary TeuwMary Teuw se vide automatiquement de cartésianisme mathématicien et, sur la base d’une appréciation erronée des faits, que seule une jalousie noyée explique, s’érige en professeur de vertu républicaine.

Alors qu’en déduire ?

Sébé