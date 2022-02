GO : Les spécialités de « Toubib Diakhaté »

Médecine générale, diabète, dysfonctionnement sexuel, « Neew Katane », stérilité, prostate, filtre d’amour…

A les suivre à la télé ou sur le Net, rien de bien sérieux que nos tradipraticiens ne sachent guérir.

Arriver à bout des maladies comme celles citées en haut de page, par exemple? Un jeu d’enfant, assurent certains, même si on ne les a jamais croisés sur les bancs d’une Fac de médecine. Leur savoir leur viendrait d’un legs familial qu’ils ont développé au fil du temps avec des expériences perso et l’aide d’un marabout pour le côté additif. Vous pouvez quand même essayer à vos risques et périls.

Non loin heureusement, des témoignages assez crédibles ont fait de certains de nos « toubibs », des tradipraticiens hors pair. Mais si certains spécialistes de la médecine moderne leur vouent respect et considération, d’autres les dénigrent.

La bonne graine de l’ivraie ? L’éternel débat.

Sebé