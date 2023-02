GO: Louga se mobilise pour Nitt Doff

Après les excuses publiques qu’il a présentées à tous les sénégalais suite à sa vidéo polémique, la mobilisation se fait partout pour la libération de Nitt Doff.

En début de semaine, il y a eu les rappeurs de Dakar qui avaient organisé une manifestation pour dénoncer ce qu’ils appellent un kidnapping de l’Etat.

Presque tous avaient répondu à l’appel de la Galaxie Hip Hop pour voler au secours de l’artiste. C’était en présence de nombreux représentants des mondes politique et artistique, avec des figures de proue comme Fou Malade et le député Guy Marius Sagna, que certains, à tort, appellent « Guouye ». Mais il n’y avait pas que Dakar. A Louga, la ville natale de Nitt Doff, régnait aussi la même ferveur. Convaincues que l’arrestation de l’artiste ne relève que du politique et de l’arbitraire, des populations de tout âge et de tout rang se sont mobilisées pour le sortir du guêpier.

D’un côté, ses camarades artistes qui multiplient initiative sur initiative pour forcer la main aux autorités, de l’autre, parents, amis et sympathisants qui n’hésitent pas à organiser des séances de lecture de Coran pour sonner la riposte.

Le mouvement s’étendrait même à Saint Louis et au Fouta, pour signifier l’importance que confèrent les jeunes à la libération du rappeur, seule condition à leurs yeux, de décrisper l’atmosphère, avant des joutes électorales. Bref, c’est partout le branlebas de combat.

