GO : Mais… à quoi joue donc cet Augustin?

Le président de la fédération de foot Augustin Senghor ne cessera jamais de nous surprendre, comme un bon joueur de poker. Un coup, il se dit non partant comme ce fut le cas quand il s’est agi du renouvellement de son 3eme mandat à la tête de la fédé de foot, un autre, il revient sur ses déclarations et porte sa candidature comme tout le monde.

Un troisième coup, il nous apprend que c’est le bureau du boss de la Caf qui l’intéresse, et rien d’autre, enfin un ultime coup, pour nous apprendre qu’il a revu ses ambitions à la baisse et accepte de se ranger désormais les « sages conseils » du Président de la Caf qui lui suggère un poste de vice-président, quand bien même il est arrivé deuxième dans la course.

Alors, à quel Saint Augustin se fier maintenant quand l’auguste Augustin avance avoir signé un modeste contrat de sponsoring de 100 malheureux millions de frs avec la nouvelle banque Coris qui cherche a se positionner à tout prix ? Pourquoi avoir accepté cette offre hyper modique au moment où la cote des lions monte de plus belle, avec les résultats de la Can ?

« Mane daal Ba, affaire bi diakhal na ma. »

Sebe