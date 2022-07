GO : Pape Djiby Fall et ses « dix commandements ».

Notre pays est vraiment singulier (d’autres diraient pluriel), tant les changements et les revirements se font à une vitesse vertigineuse. Il n’y a pas encore 5 ans, nos compatriotes découvraient à la télé un jeune journaliste pétri de talent, qui officiait aux côtés de Tounkara, à la 2 Stv.

On lui prédisait alors un bel avenir, un avenir qui ne tardera pas d’ailleurs puisque le sympathique garçon, quittera la chaîne de El Hadji Ndiaye par la suite, pour migrer vers les pâturages plus denses de la concurrence. Même pas un an après, les choses s’accélèrent. Il devient l’une des plus grandes voix d’une grande émission, grâce à son objectivité et son courage.

Un jour pourtant, il commencera à intriguer. Avec d’abord une fortune qu’on ne lui connaissait pas (mais qui lui permit de faire face à des obligations électorales), des voyages un peu partout, une brusque ambition politique jamais soupçonnée (qui le porta assez vite dans la course des députés), mais aussi et surtout des indélicatesses, notamment un tour qu’il aurait joué au professeur Amsatou Sow Sidibé que les Sénégalais respectent, tout uniment. Que s’est-il passé entre-temps ? Qu’est ce qui explique ce changement brutal ?

C’est ce que tout le monde cherche à savoir. Mais comme on sait que certains de ses discours d’antan dérangeaient le pouvoir, et que ce même pouvoir dispose d’amitiés solides dans le monde riche de la musique et dans les puissantes confréries (Pape Djiby est un hyper talibé), un raccourci a été vite trouvé. Lequel ? Pour une fois, fouettez vos méninges et allez chercher vous-même.

Sebe