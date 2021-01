GO: Production d’un vaccin, la France, dernier de la classe

Quand il était Président, Senghor disait que Dakar serait comme Paris en l’an 2000. Mais, heureusement, nous l’avons échappé belle. Car en 2020, la France reste encore le dernier de la classe en Europe. À peine un peu plus considéré que la Belgique. Pour la recherche de vaccins anti covid-19 par exemple, même si elle a deux unités qui sont connues à travers le monde que sont l’institut Pasteur et les laboratoires Sanofi, les Gaulois sont encore incapables de satisfaire les demandes. Ils s’y étaient mis comme tous les pays civilisés, mais avec un tel retard sur le reste de la planète que finalement l’institut Pasteur a fini par renoncer malgré un sérieux coup de pouce des Américains. Sanofi, quant à lui à tout remis aux calendes grecques promettant de mieux s’investir dans le futur. Comme quoi, nous sommes encore les seuls à compter sur un pays comme la France, mais plus beaucoup de pays dans le monde. D’accord quand il s’agit d’Auchan, Carrefours, des trucs de bazars de quartiers…

Les grands gueules français viennent encore au pays se sucrer sur notre dos. Mais quand il s’agit de compétitivité, même de petits pays comme l’Israël (à peine 10 millions d’habitants) le dépassent largement sur le plan technologique. ‘Soudée affairou” exploité nos ressources humaines, la France est très forte surtout, quand elle traficote avec les “meilleurs” d’entre nous. Sinon, c’est la plus faible des puissances et ne connaît un pâle rayonnement qu’à cause de notre refus de nous développer.

Cébé