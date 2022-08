GO : Sadio Mané vote contre Benno

Enfin…ce n est pas exactement la vérité. Mais si vous êtes pressés, ou si vous n’ avez pas assez de temps pour nous pinailler, on va dire ça comme ça. D’ailleurs c’ est la même chose. « Benne ĺa rek ».

A Bambaly, l’opposition l’a largement remporté sur le train « Benno Bokk Kakatar ». Mais mais au delà de la victoire, c’est le flegme des concitoyens de Sadio Mané qui étonne le plus. Personne n’ a été surpris. On aurait dit que tout le monde s y attendait et ne prêtait même plus attention à la campagne électorale qui se déroulait dans le reste du pays.

Joint au téléphone mon ami Ousmane Sané, un bambalyais d’adoption ( c est comme ça qu on appelle les habitants du village? ), m’explique facilement la situation:

« Boy, c est que « nake dafa ame » des gars qui adorent la facilité. »Dagnou beugueu lou yommb trope ! » Quand les politiciens du coin ont reçu leur trésor de guerre, ils n’ont même pas pensé au village.

Ils se sont dit: « grawoul », ces gens n’ont besoin de rien, « boy Mané ngui fi « , avant d aller vaquer à leurs occupations et se partager le fric.

Résultats des courses ? Le jour des élections, nous nous sommes levés vers 14 h, après avoir pris du thé toute la nuit en regardant la télé des frères Talla.

Par la suite, on a bien voulu faire un effort en début d’après-midi pour remplir notre devoir de citoyen, mais « khame nga rek. Dangay reee ba tass. » Avec la fatigue et les pluies casamançaises…. »Yama gueuneu kham. »

Alors si la coalition Benno se plaint d avoir perdu ici, elle n’a qu’à s en prendre à elle même.

Sébé