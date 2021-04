GO: Sokhna Rangou organise son «Soukarou koor»

Seuls les esprits lilliputiens prêtent leurs défauts à d’autres.

Et essayer de raser la célèbre Rangou dans une catégorie qui n’est pas la sienne risque de se retourner toujours contre vous.

La petite Rangou semble avoir changée évidemment

Elle semble avoir pris conscience des réalités de la vie ? En atteste les efforts qu’elle a consentis juste avant le ramadan pour doter de «rituelles » toutes les femmes avec qui elle était en taule, pour faire face au besoin du mois de ramadan sans se tuer.

Evidemment on ne peut pas comme une AS changer le cours des choses en deux ou trois massages, mais on peut toujours espérer, quand il y a la bonté et la création de l’entourage, s’en sortir.

Espérons que cette fois, ce sera pour de bon.

Ramadan Moubarak chez Rangou et c’est fini ses sacrées soirées torrides !

CEBE