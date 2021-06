Go : Un bien étrange retraité militaire

Depuis tout petits, on nous a toujours servi que l’Armée était la grande muette et que même la gendarmerie et la police, ses petites sœurs, devaient sept fois retourner la langue dans la bouche avant des déclarations publiques. Ce temps est-t-il révolu aujourd’hui ? Pas encore puisque la Dirpa et les autres services de communication militaire continuent de rechigner à livrer des infos publiques.

Ce qu’on ne comprend pas en revanche, c’est que chaque fois que la maréchaussée et les flics sont interpellés, ils font appel à des retraités reconvertis politiques comme le Major Kandj et le commissaire Keita pour nous faire entendre ce qu’ils veulent bien … qu’on consomme.

Une nouvelle stratégie de com ? Ce serait dommage alors, compte tenu de ce qui reste encore de la ” popularité” utile de la politique dans notre pays.

Cebe