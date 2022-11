GO : Un duo d’enfer ?  « Nioulene di djigne deum… »

Du jamais vu ! Nous avons connu beaucoup de scandales depuis le début de notre seconde alternance, mais celui qui s’avançait masqué jusqu’ici, risque de battre tous les records de mauvaise gouvernance. Aussi bien au Sénégal, qu’en Afrique. Il pourrait simplement signifier que nous n’avons plus d’Etat, et que tout était leurre quand on nous promettait la mort de la corruption.

Quand la presse sénégalaise a repris une enquête de l’OCCRP faisant état d’un contrat d’armement d’un montant de 45 milliards de FCFA impliquant le ministère chargé de l’Environnement et le ministère des Finances et du Budget, même les gars de Sonko n’y croyaient pas cru, eux qui pourtant avancent s’attendre à tout ce qui viendrait du régime, avant 2024. Et pourtant les accusations sont bel et bien là.

Abdou Karim Sall et Abdoulaye Daouda Diallo ( qu’on présente généreusement comme un dauphin ), sont indexés dans une affaire relevant directement des Forces Armées; et pour les Sénégalais, c’est simplement inouï. Que viennent faire un ministre des finances et un autre de l’environnement, dans des achats d’armes militaires et à hauteur d’autant de milliards? Comment une telle anomalie a-t-elle pu se produire lorsque les prérogatives de l’un et de l’autre sont bien définies par la loi ? Qui a pu les aider pour la matérialisation des faits, alors qu’un achat d’armes est presque toujours secret?

Avaient-ils des « complices » partout où c’était nécessaire pour rendre possible cette transaction illégale ? Voilà pour l’instant les questions soulevées dans toutes les demeures, sans une once de réponse comme nous commençons à en avoir l’habitude, depuis une décennie. Mais cette fois…..

Sébé