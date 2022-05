GO: Ya Oustaz grossit, grandit, et fait virer Kouthia

Comme quoi, il n’y a pas de hasard. Rien que des nécessités.

Il suffit de voir maintenant l’Oustaz Modou Fall New-look.

Ce religieux, je ne le connaissais pas. Mais alors pas du tout. D’ ailleurs je ne compte aucun Oustaz dans mes relations

C’est seulement après ses buzz et ses confidences à la télé (comme quoi Mareme Mou Macky lui aurait offert des mètres de tissus Getzner (assez suffisants pour housser l’autoroute à péage), et autant de vrais billets de banque (pas façon Tonton Bougazelli), que je me suis rendu compte que l’homme n’était pas n’importe qui à la TFM.

N’est-ce pas du reste Kouthia qui l’accuse d’avoir fortement participé à son départ de la boîte musicale alors qu’il figure parmi les monuments de la boîte « musicale » ?

En tout cas, à force de fréquenter des hauts d’en haut, l’Oustaz Fall (qui a vachement grossi ces derniers temps), a rapidement gravi les marches du très haut standing. Il n y a qu’à voir ses nouvelles fréquentations.

Au point de disposer d’assez de prérogatives pour lui permettre de virer quelqu’un des que l’envie lui prend ?

Rien de clair dans son nouveau « statut » à la radio planétaire.

Sébé