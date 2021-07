Gouvernance: Cyril Padé valide la vision Macky 535

Dans ces moments de détente politique, après les consensus forts obtenus lors du Dialogue Politique, il était bon de s’approcher de certains leaders de la mouvance présidentielle, dont le soutien au président Macky Sall ne souffre l’ombre d’aucun doute, pour décrocher des réponses à la hauteur de la situation de l’heure. Parmi eux Cyril Padé le président de Vision Macky 535.

Dans un entretien, le président de la plateforme Vision Macky 535 a dressé un bilan des réalisations du chef de l’Etat sur trois axes principaux. Le bilan est tiré collectivement par les populations bénéficiaires qui voient la modernisation au quotidien de leurs conditions d’existence, à travers des programmes d’urgence destinés à rétablir avant tout l’équité sociale, économique, culturelle et territoriale.

L’inclusion et l’équité constituent un binôme refondateur des 5 3 5 au cœur desquels les accessibilités universelles à l’eau, à l’électrification, à l’éducation irriguent toutes les politiques de l’emploi et de l’employabilité, c’est à dire du capital humain. Pour ce cadre il est incontestable que vu sous cet angle, le président Macky Sall a un bilan qui étonne par l’ampleur de son impact positif sur le vécu journalier des populations.

Suite aux tournées du président de la république dans beaucoup de région du Sénégal, Monsieur Cyril Padé pense que ces tournées ne sont pas une nouvelle chose au Sénégal car elles s’inscrivent dans une tradition bien connue chez l’homme politique qui a pratiquement visité tous les villages et recoins les plus reculés du Sénégal avant sa conquête du pouvoir en 2012. C’est dire la cohérence qui marque la vision de l’homme d’état qui n’est pas dans un agenda électoraliste mais dans la construction du pays pour des lendemains bien meilleurs qui constituent sa lecture du quotidien et du futur émergents du Sénégal dans un monde où comptent avant tout, dans la compétition deux variables décisives à savoir: la qualité des ressources humaines d’une part et des logistiques structurelles d’autre part. C’est ce contrôle de la déclinaison concrète de cette approche du président ingénieur bâtisseur qui fonde les tournées économiques qui ont été l’occasion d’une grande communion entre le président et le peuple. C’est dire donc que c’est un succès indéniable !

Réunis autour d’une plateforme, les membres de ce mouvement se sont fixé des objectifs qu’ils se sont fixés afin de mieux montrer au monde la vision qu’ils ont du chef de l’Etat. Sur la question Cyril Padé pense que l’essentiel de leurs objectifs ont été atteints . Car, partout les cadres et experts donnent le meilleur d’eux-mêmes pour le triomphe des programmes du président Macky Sall.

En poursuivant “Je ne veux pas blesser la modestie de nos cadres et experts, mais permettez moi de magnifier le travail politique de Papa Maél Thiam l’administrateur général du parti( Apr) des directeurs généraux comme le Dr Macoumba Diouf dans l’horticulture, des maires comme le Dr Serigne Diop Guéye de Sandiara, des communicants comme Papa Mody Sow, le colonel Elymane Sy, le Dr Omar Boun Khatab Thiam pour ne citer que ceux-là parmi eux, des femmes leaders comme la vice présidente de la VM535 Aida Ndiaye Thiam, la secrétaire générale Habibatoulaye Kane, la sociologue Thiané Guéye, la notaire Khadidja Dia, Haby Diallo, Habibatoulaye Kane, Top Sow entre autres. On dirait que je fais la part belle aux femmes. Rires!!!.” a t-il ajouté

Sous un autre angle, le président de Vision Macky 535, le président de vision Macky 535 s’est également prononcé sur les prochaines échéances électorales. En ce qui concerne les ambitions politiques de certains militants et cadres de la plateforme, Cyril Padé est claire sur sa position “Nous sommes des cadres avant tout liés à nos bases locales. Nous ne pouvons pas ne pas participer aux élections locales en tant que cadres travaillant pour l’équité territoriale et sociale. D’où l’importance de ces enjeux qui seront désormais déterminants dans la conduite des affaires de la cité, avec la nouvelle génération de territorialisation des politiques publiques.” avance t’il.

Plus loin, le leader politique n’a pas manqué de touché, un sujet d’actualité concernant le problème de la candidature de Macky Sall en 2024. Selon lui ce débat est clos par le principe universel de la non rétroactivité d’une loi réputée par sa généralité, son impersonnalité, sa constance et son universalité, d’après les doctes en la matière.

“Le conseil constitutionnel y a répondu quand il a voulu réduire un mandat de 7 ans hérité de l’antécédente constitution. L’actuelle constitution adoptée par voie référendaire lui permet de faire 2 mandats en toute légalité républicaine. Il n’y a là donc aucun doute possible là-dessus” ajoute Cyril Padé.