Grands projets de l’Etat : « L’heure a sonné pour le secteur privé local » (MEDS)

Mbagnick Diop est formel. Pour le Président du Mouvement des entreprises du Sénégal (Meds), l’heure a sonné́ pour que le secteur privé local sénégalais qui, après avoir longtemps mené́ la bataille pour un plus fort ancrage des entreprises nationales dans l’économie et particulièrement sur les grands projets de l’Etat, s’ouvre de nouvelles voies de développement autour de grands projets structurants.

Il l’a fait savoir lors de la 23e session de l’Assemblée générale du Meds. Il relève cependant la combinaison d’une série d’évènements cette année qui interpellent le secteur privé national sur la nécessité de porter la locomotive d’un développement économique et social du Sénégal dans un contexte politique mondial de plus en plus marqué par la stratégie de développement endogène des pays ou des continents.

« L’heure a sonné pour que le secteur privé local s’ouvre de nouvelles voies de développement autour de grands projets structurants »

Mbagnick Diop de noter par ailleurs qu’on doit toujours intégrer que l’entreprise craint l’incertitude. A ce sujet, dit-il, «nous réitérons nous, patronat, notre disponibilité́ à travailler en bonne intelligence aussi bien avec la majorité́ présidentielle que l’opposition afin de calmer le jeu et sauver le pays du chaos.

L’entreprise va jouer sa partition…» Aussi a-t-il signalé, dans l’exploitation des ressources pétrolières et gazières, que l’Etat du Sénégal entend promouvoir l’utilisation des biens et des services nationaux ainsi que le développement et participation de la main d’œuvre locale, des technologies et des capitaux locaux, dans toute la chaine de valeur de cette industrie en mettant en place un Comité national de suivi du contenu local (Cnscl).

Sur un champ plus large, ajoute-t-il, l’État, en partenariat avec le secteur privé sénégalais, a mis en place une nouvelle feuille de route à travers un document sur la nouvelle stratégie de développement du secteur privé qui prendra en charge toutes les problématiques de l’heure exprimées par les chefs d’entreprise.

Source L’OBSERVATEUR