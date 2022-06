Grève de F2S : And GUEUSSEUM se démarque

L’Alliance des syndicats autonomes de la santé (ASAS) SUTSAS-SUDTM-SAT Santé/D-CNTS Santé-SAT/CL AND GUEUSSEUM a fait face à la presse pour se démarquer de la grève de 3 jours décrétée par la F2S. Mballo Dia Thiam et Cie indiquent que ces syndicats avaient rechigné à signer le protocole négocié par l’ASAS.

L’Alliance des syndicats autonomes de la santé (ASAS) And Gueusseum se démarque de la grève annoncée par la fédération des syndicats de santé (F2S) motivée par le non-respect des accords. And GUEUSSEUM souligne que ces syndicats avaient rechigné à signer le Protocole négocié par l’ASAS parce que ne les concernant pas, d’après leurs déclarations. « And Gueusseum rappelle qu’elle a négocié une plate-forme fédératrice dans une approche holistique et systémique pour tous les travailleurs et n’a jamais versé dans un corporatisme ou un nombrilisme démagogique propre aux syndicalistes résidents médiatiques spécialisés dans la manipulation et le mensonge éhonté pour recruter des adhérents », soutient Mballo Dia Thiam. Et de poursuivre : « Ayant beaucoup contribué à l’amélioration des conditions de travail et de rémunération des agents sans discrimination, And Gueusseum appelle solennellement tous les travailleurs à davantage de vigilance et de mobilisation pour d’autres glorieuses conquêtes syndicales comme d’habitude sans se laisser divertir par des marchands d’illusions, faux généraux sans troupes et sans le moindre trophée de guerre ». De leurs avis, la mise en place au niveau de la Présidence de la République d’un Comité stratégique de suivi des réformes et du processus de transformation du système de santé pour poser les bases stratégiques d’une réforme hospitalière intégrale et de grande envergure signe manifestement l’échec de ces top managers du MSAS incapables d’apporter une réponse appropriée aux préoccupations du Chef de l’Etat, se contentant juste de proposer des changements d’emballage fourre-tout à la place de véritables réformes malgré plusieurs relances.

En ce qui concerne l’Hôpital Le Dantec, ces syndicalistes laissent entendre que le bradage du foncier leur importe moins. « Il s’agit de reconstruire l’édifice centenaire en préservant l’intégralité de l’outil de travail, des activités et des ressources humaines en fonction dans une perspective de relèvement à un niveau 4 pour en faire un hub médical de référence sous régionale », confient-ils.

La multiplication des procès à l’encontre des paramédicaux s’est invitée aux échanges. « Ils sont déclarés coupables sous le chef d’accusation fourre-tout d’exercice illégal de la médecine ou de non-assistance à personne en danger et devant la frénétique reculade de ces médecins pourtant délégataires de pouvoir en temps de paix dont le cas de l’Assistante infirmière de l’Hôpital de Kaolack est une parfaite illustration, en attendant la révision de la nomenclature des actes médicaux, l’ASAS recommande à tous ses militants de se limiter strictement à leur fiche de poste », regrettent les syndicalistes. Dans la même veine, elle demande au MSAS de prendre ses responsabilités pour protéger ses agents en toutes circonstances.