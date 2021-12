Grève des transporteurs: L’État dénonce «une volonté délibérée» de ne pas négocier

Les choses se corsent pour les citoyens qui vont encore patienter. Hier, le ministre des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a indexé les chauffeurs d’avoir délibérément refusé de négocier a propos de la grève des transporteurs.

Pendant deux jours, les citoyens sont plongés dans des difficultés. D’aucuns avaient dénoncé le mutisme du Gouvernement. Hier, Mansour Faye, le ministre des Transports terrestres et du désenclavement, a livré la position du gouvernement.

D’emblée, il a rappelé que le 9 novembre 2021, les chauffeurs avaient été invités à une rencontre en vue de trouver des solutions. Tout comme hier, selon Mansour Faye qui accuse les chauffeurs de refuser le dialogue. « L’État est dans les dispositions de dialoguer avec tout le monde. Mais hier, à notre grande surprise, le cadre qui unit les chauffeurs nous a contacté pour dire qu’ils ne pourront pas assister à cette rencontre, du fait qu’ils exigent la présence des Ministres impliqués », explique Mansour Faye. Poursuivant, il ajoute que les chauffeurs ne sont pas dans les dispositions de discuter. “C’est déplorable. Par rapport à leurs points de revendication, plusieurs propositions concrètes ont été retenues. Il s’agit des postes de contrôles qui fonctionnent sur le corridor routier. D’ailleurs, cette mesure a commencé à être appliquée. Sur la concurrence déloyale, l’Etat est foncièrement contre et la combat pour un transport idéal. »

Sur la question du pesage à l’essieu, il indique que l’Etat respecte la feuille de route de l’Uemoa issue de la réunion du conseil des ministres tenue en 2019 à Dakar. « Il s’agit de préserver le patrimoine routier pour lequel des investissements très importants sont consacrés chaque année, en termes de construction et de réhabilitation. Le Gouvernement est sensible aux désagréments subis par les populations. L’économie est touchée et le gouvernement exprime sa solidarité », déclare le Ministre Mansour Faye. Toujours est-il que les populations vont encore prendre leur mal en patience.

MOMAR CISSE