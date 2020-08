Le combat Balla Gaye 2 vs Gris Bordeaux risque de ne pas avoir lieu, et pour cause. Le 3e Tigre de Fass a décidé de retourner les 10 millions que lui réclamait Gaston Mbengue.

“J’avais reçu deux chèques barrés que je ne pouvais même pas retirer”, a confié Gris, rapporté par L’OBS.

